Марку з російським кораблем продано за 1500 євро на фестивалі у Латвії

Виручені за марку гроші передадуть на благодійність

У Латвії у суботу, 2 липня, на фестивалі Lampa на аукціоні продано українську марку «Російський військовий корабель, йди…!» за 1500 євро, яку випустила Укрпошта. Про це повідомляє Delfi.

За інформацією видання, товариство Tavi draugi повідомило, що під час фестивалю охочі зможуть купити марку, і до заходу за неї були готові заплатити 500 євро.

У глядачів спитали, хто готовий дати більше. У результаті марку було продано за 1 500 євро. Її придбав чоловік на ім'я Рейніс, він передав гроші, коли вийшов на сцену.

Організатори розповіли, що марку їм передали на знак подяки за гуманітарну допомогу Одесі. Допомога була надана за латвійські пожертвування. Виручені за марку гроші знову передадуть на благодійність.

Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

Також «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.