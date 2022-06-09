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    Суспільство

    В Україні з’явиться нова марка: «Дія» запустила опитування

    Українцям пропонують обрати дизайн марки &laquo;Доброго вечора, ми з України&raquo; - В Україні з’явиться нова марка: «Дія» запустила опитування
    Українцям пропонують обрати дизайн марки «Доброго вечора, ми з України»
    фото: Ігор Смілянський/Facebook

    Опитування триватиме з 9 до 15 червня

    «Укрпошта» випустить нову марку «Доброго вечора, ми з України». Її дизайн пропонують обрати українцям на порталі «Дія».

    «Запускаємо в «Дії» вже друге опитування з «Укрпоштою». Минулого разу ми вибрали назву нової марки «Доброго вечора, ми з України», а зараз настав час обрати її дизайн. Є 5 варіантів», – написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

    Пройти опитування можна за кілька хвилин. Для цього заходьте в «Дію» до розділу «Опитування». Воно триватиме з 9 до 15 червня.

    «Дякую, що довіряєте цифровій державі. Разом з вами ми створюємо нову історію електронної демократії у світі», – додав Федоров.

    Нагадаємо, у середині травня «Укрпошта» анонсувала старт продажів другої серії марок, присвяченої відсічі «русскому воєнному кораблю» – але тепер вже після того, як українські військові його потопили.

    Поштову марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українських захисників острова Зміїний у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії РФ.

    Читайте також: Легалізація зброї: «Дія» опублікувала результати опитування
    Теги: росія окупанти війна Укрпошта Україна Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    В Україні з’явиться нова марка: «Дія» запустила опитування