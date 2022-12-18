Матюкався та випив зайвого. Перші штрафи у «Пунктах незламності»

Суди виписали символічне покарання для порушників громадського порядку

Українські суди почали карати порушників громадського порядку, які перебували у «Пунктах незламності» – місцях для тимчасового перебування людей на випадок тривалого аварійного відключення електроенергії. Про повідомляє «Главком».

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Радомишльський районний суд Житомирської області 9 грудня оштрафував на 170 грн місцевого безробітного. Чоловік перебував напідпитку в «Пункті незламності», що у Радомишлі на Івана Франка, 26. Поліцейські склали на нього адмінпроткол. До речі, це вже третій адмінпротокол за аналогічне порушення протягом цього року.

Порушник до суду не з’явився. Однак це не завадило Феміді визнати його винним. Окрім штрафу, він має сплатити 496,2 грн судового збору.

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Запорізький районний суд 12 грудня визнав винним мешканця смт Кушугум у дрібному хуліганстві і призначив 119 грн штрафу. За матеріалами адмінпротоколу, порушник перебував у «Пункті незламності» (вул. Шевченка, 71, діє в приміщенні Кушугумської гімназії «Інтелект»), де висловився нецензурною лайкою на адресу іншої людини.

У суді чоловік визнав вину і просив суворо не карати. Феміда зазначила, що правопорушення було вчинене у громадському місці, а зміст висловлювання є непристойним.

На думку суду, застосування штрафу 119 грн повинно виплинути на виховання порушника і запобігти вчиненню нових правопорушень. Іще чоловіку доведеться сплатити 496,2 грн судового збору.

Крім цього, у судовому реєстрі зареєстровано кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. Зокрема, 6 грудня безробітний із Одещини побив офіцера громади у «Пункту незламності», що розташований у Полтавській області. Зіньківський районний суд Полтавській області помістив дебошира під домашній арешт.

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Додамо, що станом на 16 грудня в Україні облаштовано 5474 «Пункти незламності».

Як повідомляв «Главком», з'явився бот @nezlamnistbot для пошуку «Пунктів незламності». Через бот можна знайти інформацію про роботу пунктів, їхні адреси і послуги, які там можна отримати – інформацію оновлюють постійно.