Які рекорди встановили області України у 2021 році

У році, що минув, було місце добрим подіям – рекордному врожаю, зростанню зарплат та інвестицій тощо

Кожен регіон відзначився здобутками в якійсь сфері

Чим визначним відзначилася кожна область України минулого року, проілюструвало «Слово і діло».

Одразу кілька областей України можуть похвалитися рекордним урожаєм. У Херсонській області минулого року зібрали найбільший урожай овочів відкритого ґрунту – 1,1 млн тонн; у Волинській області був найбільший урожай вівса – 95,7 тис. тонн; у Житомирській області – найбільший урожай гречки (24,1 тис. тонн) та картоплі (1,9 млн тонн); у Чернігівській області – урожай озимого жита (134,2 тис. тонн); у Кіровоградській області – урожай соняшника (1,6 млн тонн); у Вінницькій області – урожай зернових та зернобобових (6,6 млн тонн).

Київська область минулого року стала лідером за площею житла, прийнятого в експлуатацію – 1,4 млн квадратних метрів. Крім того, область лідирує за кількістю нових місць у дитсадках (2 тис. 860) та за обсягами виробництва яєць (3 млрд штук).

Вінницька область за 2021 рік реалізувала найбільший обсяг сільськогосподарських тварин на забій. Дніпропетровська область стала лідером за обсягом реалізованої промислової продукції – на 559,8 млрд грн. Найбільший обсяг виготовленої будівельної продукції був на Одещині – на 24,2 млрд грн.

На Донеччині було зафіксовано найбільший розмір середньомісячної зарплати по Україні – 14 тис. 809 грн. Найнижчий рівень безробіття у 2021 році був у Харківській області – 6,8%.

Закарпатська область лідирує за кількістю відкритих пунктів вакцинації проти Covid-19 – 213 пунктів. Крім того, у регіоні виконали 97% показників нового шкільного меню, встановивши лідерство у проведенні цієї реформи. А Полтавська область – перша із підключення шкіл до платформи «Всеукраїнська школа онлайн».

Найменше дорожньо-транспортних пригод у 2021 році сталося у Луганській області – 907 випадків.

Черкаська область може похвалитися найнижчою середньою ціною газу для населення за річним тарифом – 7,89 грн за кубометр.

Запорізька область стала лідером із встановленої потужності вітряних електростанцій. Також в області вирощують найбільше черешні – 25% від усього обсягу в Україні.

Івано-Франківська область у 2021 році – перша із приросту капітальних інвестицій (+63,6%), Чернівецька область – зі зростання обсягу капітальних інвестицій у житлове будівництво (+92,5%).

На Миколаївщині зафіксовано найвищий рівень оснащення багатоквартирних житлових будинків лічильниками теплоенергії – 98,7%. Хмельницька область стала лідером із встановленої потужності біомасових та біогазових електростанцій.

Рівненщина очолила рейтинг прозорості регіонів України. Львівська область стала рекордсменкою за кількістю вступників до закладів професійно-технічної освіти.

У рейтингу «Євромапа-3» Чернігівська область лідирує у сфері «Гендерна рівність».

Тернопільська область у 2021 році увійшла до Книги рекордів України за розміщення найбільшого банера із зображенням Степана Бандери. А Сумська область у першому півріччі стала лідером за часткою україномовних пісень в ефірі місцевих радіостанцій.

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