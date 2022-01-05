Штраф від 15 тис. грн. Українці вимагають заборонити феєрверки

Петиція про заборону феєрверків вже набрала понад 5 тис. голосів

На сайті президента Володимира Зеленського з’явилася електронна петиція про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів. А також про закриття усіх магазинів піротехніки. Штраф за не виконання в розмірі від 15 тис.грн.

Петицію опублікували на сайті глави держави 28 грудня 2021 року. Її автор – Плиска Анастасія.

У тексті йдеться, що піротехнічні вироби підриваються просто біля жилих помешкань, на дитячих майданчиках, безпосередньо на площах, де святкують люди. Такі розваги мають страшні наслідки: вибиті очі, покалічені руки тощо. Найбільше страждають люди похилого віку та маленькі діти. Під час кожного такого свята втікають від хазяїв та наражаються на смертельну небезпеку домашні собаки. Були випадки загибелі пташок – як від зупинки серця, так і від травмувань.

Авторка петиція пропонує законодавчо заборонити ввіз, продаж та використання будь-яких піротехнічних засобів. На сьогоднішній день петиція зібрала 5564 голоси.

Нагадаємо, нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків.

Також ветеринари розповіли, як вберегти тварин від наслідків новорічних салютів.

До слова, уряд Німеччини заборонив феєрверки на Новий рік.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі До слова, в окупованому Луганську людей обстріляли піротехнікою.