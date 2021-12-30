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    Яким буде оновлений польсько-білоруський кордон (відео)

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    Загальна напруга на кордоні у порівнянні із попередніми місяцями дещо зменшується - Яким буде оновлений польсько-білоруський кордон (відео)
    Загальна напруга на кордоні у порівнянні із попередніми місяцями дещо зменшується
    фото: Straz Graniczna/Twitter

    Польща виділяє 400 млн доларів на будівництво стіни з Білоруссю

    Польський уряд планує виділити сотні мільйонів доларів на будівництво міцної стіни на кордоні із Білоруссю.

    «Розумну загорожу» із камерами нічного та денного бачення мають звести вже до весни. Саме тоді очікують нової хвилі мігрантів, повідомляє BBC.

    Щоправда, не всі згодні із такими планами. Звичайні громадяни впевнені, що ці заходине будуть ефективними, адже плануються поспіхом, і гроші, скоріше за все, будуть частково вкрадені через корупцію.

    Як повідомлялося, Польща допускає будівництво стіни на кордоні з Україною. Польський уряд боїться агресії Росії.

    Нещодавно українець пішки перетнув кордон із Польщею: блукав засніженими горами кілька годин.

    До слова, із 15 грудня Польща посилила правила в'їзду для українців. На початку грудня у Польщі затримали двох українців: допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон.

    Раніше у Польщі за допомогу мігрантам затримали трьох українців.

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    Теги: Польща будівництво уряд кордон
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    Яким буде оновлений польсько-білоруський кордон (відео)