У 2021 році потонула рекордна кількість мігрантів (відео)

За останні сім років загинуло понад 45 400 нелегалів

4400 мігрантів загинули у морі в 2021 році, намагаючись потрапити з Африки до Іспанії. Це удвічі більше, ніж у 2020 році. І це найбільший показник за останні сім років.

Серед загиблих 205 дітей.

Міжнародна організація з міграції неодноразово закликала уряди до дій щодо зниження кількості людських жертв. Проте щороку мігранти гинуть у всьому світі. З 2014 року загинуло понад 45 400 людей.

Чисельність смертей мігрантів збільшилася в 2021 році на багатьох міграційних маршрутах, у тому числі в Середземному морі, через яке мігранти намагаються потрапити з території Африки до Європи, і на межі США з Мексикою, де мігранти з Центральної Америки намагаються потрапити в Північну Америку.

Як повідомлялося, у перший день 2022 року 28 мігрантів із Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути польський кордон.

Раніше мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі. Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб.

Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

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