Польща допускає будівництво стіни на кордоні з Україною

Польща може продовжити стіну на кордоні з Білоруссю до України

Польський уряд боїться агресії Росії

Польща може продовжити стіну на кордоні з Білоруссю до України через дії Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ярослав Качиньский, пише rmf24.pl.

В інтерв'ю глава уряду Польщі пояснив, що оптимізму щодо ситуації на польсько-білоруському кордоні немає, і країні, можливо, доведеться бути готовими до багаторічних хвилювань та агресії.

«Саме так росіяни проводять свої операції, і Україна – найкращий тому приклад. Я не виключаю, що прикордонний бар'єр, що вже будується, доведеться зміцнювати, розширювати до кордону з Україною», – наголосив Качиньский.

Він додав, що невідомо, в якому напрямку піде російська агресія і за якою моделлю діятиме Росія.

«Звичайно, ми маємо інформацію, отриману нашими службами, яка дозволяє нам готуватися до різних варіантів, але чіткої вказівки на сьогодні у нас немає. Важко не відчути, що ситуація набула нової фази», – сказав польський прем'єрміністр.

За його словами, «Москва вирішила, що настав момент завершити важливі для неї справи».

Качинський також додав, що сценарій вторгнення Росії до України сьогодні навряд чи можна назвати раціональним.

Зазначимо, у Кремлі наростає істерика: «побачили» в Україні вже 10 тис. військових НАТО.

Нагадаємо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

До слова, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ. Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.