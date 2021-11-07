Мендель назвала двох президентів, які її шокують

Мендель розповіла, що її дивує у поведінці президентів

Юлія Мендель розповіла про смішні політичні події у своєму новому відео

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала нове відео на власному Youtube-каналі, яке назвала « Чотири найсмішніші події у міжнародній політиці».

Смішні політичні події Автор: Юлія Мендель

У відео Мендель приділила особливу увагу двом подіям, а саме:

Жаїр Болсонару і Пізанська вежа;

Лукашенко і його новий компаньйон.

Журналістка у веселій манері розповіла, чим її шокували президенти Бразилії та Білорусі. А об'єднує їх те, що вони не придають належної важливості епідемії коронавірусу. У Бразилії проти Болсонару періодично протестує населення через недостатні міри проти коронавірусу. Він виступає проти вакцинації і сам стає жертвою обмежень.

А Лукашенко демонстративно не вірить у пандемію, демонстративно знімаю маску і всюди за собою тягає свого песика.

Нагадаємо, Мендель любить дивувати мережу. Раніше колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому постала в образі журналістки пропагандистського російського телеканалу. Так, на фото Мендель у чорній сукні, із келихом вина та зеленою стрічкою із написом «RT Russia Today».

Раніше екссекретарка президента Володимира Зеленського знову відзначилася. Але цього разу увага до Юлії Мендель була прикута не через дрескод, а через її грамотність. У розміщеному відео на сторінці у Facebook Юлія Мендель припустилася кількох граматичних помилок.