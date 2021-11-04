Лукашенко і Путін закріпили свій союз про поглинання декретом

Як наголосив Путін, підписання декрету про інтеграцію – це крок уперед, який іде на користь мешканцям обох країн

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписали декрет Вищої держради Союзної держави, яким затверджується пакет з 28 програм на 2021-2023 роки для поглиблення інтеграції. Про це повідомляє інформагентство «Белта».

Зазначається, що документ «Про Основні напрямки реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки» був спочатку завізований Путіним, після чого декрет підписав Лукашенко.

28 інтеграційних союзних програм були погоджені Путіним і Лукашенком у вересні. Потім вони були схвалені на засіданні Ради міністрів Союзної держави.

Як наголосив Путін, підписання декрету про інтеграцію – це крок уперед, який іде на користь мешканцям обох країн і «не пов'язаний із внутрішньополітичною ситуацією».

Програми щодо Союзної держави передбачають інтеграцію валютних систем, загальні принципи стягування непрямих податків, єдині підходи щодо пенсійної тематики та питань соціального забезпечення, боротьбу з тероризмом, взаємний доступ до держзакупівель та держзамовлень.

Декрет про інтеграцію Росії та Білорусі у Союзну державу, фото: Пул первого

Крім того, загальною стане макроекономічна політика, країни інтегрують платіжні системи та гармонізують грошово-кредитну політику, сформують спільні ринки нафти та газу тощо.

Раніше Росія і Білорусь домовилися про спільну охорону кордонів.

Наприкінці вересня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна усвідомлює загрози домовленостей президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного

Президента Білорусі Олександра Лукашенка про союзну державу, однак наразі «все під контролем».

Слід нагадати, що у липні самопроголошений і невизнаний цивілізованим світом керівних Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розробити стратегію інтеграції Білорусі з Росією до 2030 року. Тоді він заявив, що вважає російсько-білоруський союз цінністю, яку необхідно передати майбутнім поколінням.