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    В одному реченні кілька помилок. Мендель осоромилася в соцмережі

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    Користувачі мережі дали Мендель уроки з граматики - В одному реченні кілька помилок. Мендель осоромилася в соцмережі
    Користувачі мережі дали Мендель уроки з граматики
    фото скріншот відео

    Колишня секретарка президента пише з помилками

    Екссекретарка президента Володимира Зеленського знову відзначилася. Але цього разу увага до Юлії Мендель була прикута не через дрескод, а через її грамотність. У розміщеному відео на сторінці у Facebook Юлія Мендель припустилася кількох граматичних помилок.

    Розмірковуючи над долею героїв популярного корейського серіалу «Гра в кальмар», Мендель з помилками написала і слово молюск і зробила ще декілька помилок. Це одразу помітили користувачі мережі та почали давати колишній секретарці президента насмішкуваті поради.

    «Юлія Мендель, грамота – дисципліна думки. Роби висновки, вертайся в школу. Он, і вчитель тобі написав», зазначив Яків Бриль. Інші користувачі писали: «Двійка з граматики», «Малюска)) то вона Малюську мала на увазі)», «Страшно уявити, як пише Юзік чи Мавпо-хамія».

    Після того, як Мендель розкритикували, одну помилку вона виправила, а от решту не помітила.

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    Теги: вчитель Юлія Мендель
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    В одному реченні кілька помилок. Мендель осоромилася в соцмережі