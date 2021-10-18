В одному реченні кілька помилок. Мендель осоромилася в соцмережі

Колишня секретарка президента пише з помилками

Екссекретарка президента Володимира Зеленського знову відзначилася. Але цього разу увага до Юлії Мендель була прикута не через дрескод, а через її грамотність. У розміщеному відео на сторінці у Facebook Юлія Мендель припустилася кількох граматичних помилок.

Розмірковуючи над долею героїв популярного корейського серіалу «Гра в кальмар», Мендель з помилками написала і слово молюск і зробила ще декілька помилок. Це одразу помітили користувачі мережі та почали давати колишній секретарці президента насмішкуваті поради.

«Юлія Мендель, грамота – дисципліна думки. Роби висновки, вертайся в школу. Он, і вчитель тобі написав», зазначив Яків Бриль. Інші користувачі писали: «Двійка з граматики», «Малюска)) то вона Малюську мала на увазі)», «Страшно уявити, як пише Юзік чи Мавпо-хамія».

Після того, як Мендель розкритикували, одну помилку вона виправила, а от решту не помітила.