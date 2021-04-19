  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В мережі акцентували увагу на недоречності окулярів, які Юлія Володимирівна&nbsp; повісила собі на блузку в районі декольте&nbsp; - Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)

    В мережі акцентували увагу на недоречності окулярів, які Юлія Володимирівна  повісила собі на блузку в районі декольте 

    Фото bykvu.com

    Речниця президента була вдягнена в блузу нюдового кольору з масивним поясом та довгу спідницю молочного відтінку

    В пятницю, 16 квітня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та прессекретаркою Юлією Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

    Там Зеленський мав зустріч з президентом Францію Еммануелем Макроном. Удвох вони в режимі відеоконференції провели перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)
    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)
    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)
    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)
    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)
    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)
    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)
    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)
    Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)

    За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала прессекретарка Юлія Мендель. Речниця президента була вдягнена в блузу нюдового кольору з масивним поясом та довгу спідницю молочного кольору.

    Вбрання прес секретарки президента прикувало до себе увагу користувачів та користувачок соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності і окулярів, що звисають на декольте Юлії Володимирівни.

    Тим часом, в мережі розгорівся скандал навколо дрескоду Зеленської у Парижі.

    Теги: Париж скандал Володимир Зеленський президент вирок Юлія Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies