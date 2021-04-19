Модний вирок: Мендель у Парижі стала героїнею фотожаб через дрескод (фото)

В мережі акцентували увагу на недоречності окулярів, які Юлія Володимирівна повісила собі на блузку в районі декольте

Речниця президента була вдягнена в блузу нюдового кольору з масивним поясом та довгу спідницю молочного відтінку

В пятницю, 16 квітня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та прессекретаркою Юлією Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

Там Зеленський мав зустріч з президентом Францію Еммануелем Макроном. Удвох вони в режимі відеоконференції провели перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала прессекретарка Юлія Мендель. Речниця президента була вдягнена в блузу нюдового кольору з масивним поясом та довгу спідницю молочного кольору.

Вбрання прес секретарки президента прикувало до себе увагу користувачів та користувачок соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності і окулярів, що звисають на декольте Юлії Володимирівни.

Тим часом, в мережі розгорівся скандал навколо дрескоду Зеленської у Парижі.