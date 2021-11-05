Лукашенко провокує збройний конфлікт на кордоні з Польщею

Нещодавно ПАРЄ прийняла резолюцію «Ситуація на кордонах Латвії, Литви та Польщі»

Міноборони Польщі повідомляє, що вчора білоруський солдат намагався вистрілити з сигнального пістолета по польських військових, але, на щастя, пістолет не вистрілив. Окрім того, п'ять озброєних білорусів намагалися зруйнувати прикордонну загорожу. Вони відступили лише коли надійшло підкріплення поляків.

Нагадаю, нещодавно ПАРЄ прийняла резолюцію «Ситуація на кордонах Латвії, Литви та Польщі у зв'язку з посиленням міграційного тиску на кордони з Білоруссю» з моєю ключовою поправкою.

Вона стосувалася необхідності створити (за пропозицією ПАРЄ) постійно діючий орган або групу в Раді Європі по ситуації в Білорусі, одним із завдань якої має бути моніторинг ситуації з мігрантами та біженцями з Білорусі.

Безумець Лукашенко продовжує використовувати мігрантів як зброю у своїй терористичній діяльності проти сусідніх держав. Його режим – загроза не лише для сусідів, але й для всього демократичного світу. Це потрібно закінчувати.

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Джерело: блог Олексія Гончаренко

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