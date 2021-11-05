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    Думки вголос

    Лукашенко провокує збройний конфлікт на кордоні з Польщею

    Тоталітарні лідери Булорусі та Росії продовжують створювати напругу усім своїм сусідам - Лукашенко провокує збройний конфлікт на кордоні з Польщею
    Тоталітарні лідери Булорусі та Росії продовжують створювати напругу усім своїм сусідам
    фото з відкритих джерел

    Нещодавно ПАРЄ прийняла резолюцію «Ситуація на кордонах Латвії, Литви та Польщі»

    Міноборони Польщі повідомляє, що вчора білоруський солдат намагався вистрілити з сигнального пістолета по польських військових, але, на щастя, пістолет не вистрілив. Окрім того, п'ять озброєних білорусів намагалися зруйнувати прикордонну загорожу. Вони відступили лише коли надійшло підкріплення поляків.

    Нагадаю, нещодавно ПАРЄ прийняла резолюцію «Ситуація на кордонах Латвії, Литви та Польщі у зв'язку з посиленням міграційного тиску на кордони з Білоруссю» з моєю ключовою поправкою.

    Вона стосувалася необхідності створити (за пропозицією ПАРЄ) постійно діючий орган або групу в Раді Європі по ситуації в Білорусі, одним із завдань якої має бути моніторинг ситуації з мігрантами та біженцями з Білорусі.

    Безумець Лукашенко продовжує використовувати мігрантів як зброю у своїй терористичній діяльності проти сусідніх держав. Його режим – загроза не лише для сусідів, але й для всього демократичного світу. Це потрібно закінчувати.

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко Міноборони Путін ПАРЄ
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    Лукашенко провокує збройний конфлікт на кордоні з Польщею