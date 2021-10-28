Українці постануть перед судом за організацію міжрегіонального наркоугруповання

Спільну «справу» наркоділки розпочали наприкінці 2020 року та невдовзі запустили «виробництво»

За матеріалами Служби безпеки України передано до суду обвинувальні акти щодо організаторів міжрегіонального наркоугруповання. Його учасники, мешканці Дрогобича та Тернополя, з лютого до травня 2021 року налагодили масштабну схему підпільного виготовлення та збуту у Тернопільській та Львівській областях психотропів, повідомляє пресцентр СБУ.

Як повідомляється, розпочали спільну «справу» наркоділки наприкінці 2020 року із налагодження систематичного придбання прекурсорів для виготовлення амфітаміну. А вже з лютого 2021 запустили і власне «виробництво». Для «технологічних потреб» використовували 3 установки для охолодження готового «розчину» у Дрогобичі та одну у Тернополі.

Під час обшуків за місцями мешкання ділків правоохоронці вилучили:

• близько 1,6 кг прекурсорів;

• понад 600 г наркотичних та психотропних речовин;

• лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну.

«Зловмисники обвинувачуються у порушенні ст.ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту); 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) та ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Окрім того, тернополянину інкримінується незаконне придбання та зберігання бойових припасів до вогнепальної зброї, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України» – повідомив речник УСБУ в Тернопільскій області Петро Королюк.

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