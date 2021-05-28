Правоохоронці знайшли кримінал у закупівлі Києвом снігоплавильних машин

Посадовця «Київавтодору» судитимуть за закупівлю снігоплавильних машин за завищеними цінами

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця комунальної корпорації «Київавтодор» за фактом закупівлі снігоплавильних машин за завищеними цінами. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2018 році між «Київавтодором» та приватним товариством був укладений договір на придбання двох мобільних автономних снігоплавильних машин Trecan на загальну суму понад 32,4 млн грн.

«Обвинувачений, виконуючи обов’язки головного механіка, члена тендерного комітету, неналежно виконуючи свої службові обов’язки та діючи всупереч інтересам КК «Київавтодор», не провів належного моніторингу цін на вказане обладнання та сформував заявку на придбання снігоплавильних машин за завищеними цінами», - повідомляє прокуратура.

Відповідно до висновку експертів, внаслідок вказаних дій інтересам держави в особі КК «Київавтодор» завдано збитки на загальну суму понад 2,6 млн грн.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам) скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 100 до 205 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування здійснювалося Слідчим управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативного супроводження співробітників ГУ СБ України у Києві та Київській області.

Нагадаємо, 11 травня розпочалися масові обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міської державної адміністрації.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

27 травня під час засідання Київради Кличко заявив, про продовження будівництва метро на Виноградар і Подільсько-Воскресенського мостового переходу, незважаючи на спроби дестабілізувати ситуацію в Києві.

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