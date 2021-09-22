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    Кримінал, тероризм та «рокове» кафе: всі деталі про резонансне вбивство у Черкасах

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    У Черкасах 22 вересня в кафе розстріляли місцевого бізнесмена Михайла Козлова - Кримінал, тероризм та «рокове» кафе: всі деталі про резонансне вбивство у Черкасах
    У Черкасах 22 вересня в кафе розстріляли місцевого бізнесмена Михайла Козлова
    фото: Нацполіція

    У центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова, якого пов'язують з криміналітетом та причетності до тероризму

    Підозрювані у вбивстві бізнесмена Михайла Козлова в Черкасах були одягнені в чорну військову форму, схожу на одяг спецназівців. Після стрілянини злочинці зникли з місця злочину на автомобілі «Шкода». Про це розповіло джерело Obozrevatel в правоохоронних органах.

    За його словами, поліцейські знайшли згорілу машину на виїзді з міста. У ній лежала мисливська зброя «Сайга».

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    На даний час правоохоронці ввели в дію оперативний план «Сирена» на території Черкас і області. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження.

    «Я був на балконі. Побачив, як у дворі стала людина та вистрілила в повітря. І відразу ж я почув автоматну чергу зліва (розташована кав'ярня, в якій була перестрілка – ред.). Через кілька секунд побачив, як біжать троє. У балаклавах... у двох точно були автомати... Десь у дворах і зникли. Це по часу зайняло хвилини півтори», – розповів очевидець стрілянини.

    Місцеві видання пишуть, що Козлов був засновником громадської організації «ОЗГ» (Організований захист громадян) і співзасновником охоронного підприємства «Сталь». У минулому загиблий начебто мав відношення до кримінальної діяльності та був судимий за ряд злочинів, в тому числі за вимагання.

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    Інцидент стався у «Львівській майстерні шоколаду» в центрі Черкас. Двоє людей увірвалися в заклад і розстріляли з автомата відвідувачів. Пораненого Козлова на приватному автомобілі доставили в лікарню, проте від отриманих травм він помер. Про долю інших постраждалих інформації наразі немає.

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    Кримінал, тероризм та «рокове» кафе: всі деталі про резонансне вбивство у Черкасах
    Кримінал, тероризм та «рокове» кафе: всі деталі про резонансне вбивство у Черкасах
    Кримінал, тероризм та «рокове» кафе: всі деталі про резонансне вбивство у Черкасах
    Кримінал, тероризм та «рокове» кафе: всі деталі про резонансне вбивство у Черкасах
    Кримінал, тероризм та «рокове» кафе: всі деталі про резонансне вбивство у Черкасах

    Місцеве видання «Про все» вказує, що у кав’ярні, де Козлова знайшли пораненим, бізнесмен любив проводити зустрічі зі своїми партнерами. Саме у цьому закладі, у серпні 2020 року, чоловіка затримали співробітники СБУ у справі про причетність до тероризму.

    Соратників Козлова вважають причетними до стрілянини у Черкасах й у Києві на Хрещатику. У Черкасах тоді затримали чотирьох учасників інциденту, яким згодом пом’якшили запобіжні заходи.

    Поінформовані джерела видання підтверджували, що розбірки влаштували представники ворогуючих угрупувань, зокрема «люди Козлова». Номінального керівника іншого «табору» напередодні депортували з України.

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    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Черкаси тероризм вбивство напад
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    Кримінал, тероризм та «рокове» кафе: всі деталі про резонансне вбивство у Черкасах