Міністр оборони виступає за скорочення терміну служби в армії



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Міністр оборони Андрій Загороднюк

Керівник Міноборони заявив, що «багато хто не хоче служити, тому що це дуже довго»

Міноборони працює над тим, щоб скоротити термін призову в армію. Про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

«Готового рішення ще немає, зараз ми працюємо з Генштабом і з українськими незалежними аналітичними центрами над новою концепцією. У тому вигляді, в якому строкова служба зараз, вона не повинна залишатися, тому що це не працює», - говорить міністр.

За його словами, зараз строкова служба становить приблизно 10% ЗСУ. «Тобто вона не відіграє особливо великого впливу на здатності (ЗСУ), тим більше військовослужбовці строкової служби не виконують завдань в зоні проведення Операції Об'єднаних сил», - зазначив Загороднюк.

«Звичайно, є сенс зменшувати термін (служби). Багато хто не хоче (служити), тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі», - визнав міністр.

У зв'язку з цим Загороднюк виступає за скорочення терміну служби. «Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін - це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах - але не в зоні ООС - де вони отримають досвід», - зазначив він.

При цьому глава Міноборони визнав, що «набагато легше побудувати взагалі нову» систему, ніж реформувати ту, що є.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни призову в 2020 році. Згідно з указом, навесні в армію будуть призивати 20-річних, з 18 років можна піти в армію добровільно.