Міністр оборони України виключив розведення сил по всій лінії розмежування



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У Міноборони пояснили, що розведення по всій лінії зіткнення суперечить самій суті Мінських угод

За словами міністра, розведення може відбуватися в окремих точках лише як гуманітарна складова

Україна виступає проти розведення сил та засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, адже тоді конфлікт буде заморожений.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися», - сказав міністр.

За його словами, Україні «категорично не підходить визнання замороженого конфлікту».

«Це неправильний шлях, тому що він фактично фіксує погодження з ситуацією, яка є зараз, і каже: ну все, це нам підходить, це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде. Тоді напруга знімається, вже ніхто не говорить про повернення територій або говорить дуже мляво, і точно знімається напруга з усього міжнародного співтовариства, починає лобіюватися зняття санкцій, і все це триватиме десятиліття», - додав він.

За словами міністра, розведення може відбуватися в окремих точках лише як гуманітарна складова, щоб «люди могли перетинати лінію розмежування, щоб було хоч якесь пожвавлення економіки в цьому регіоні, тому що він дуже депресивний».

Нагадаємо, представники ОРДЛО в Тристоронній контактній групі в Мінську додали до визначених Україною ділянок, де має відбутися розведення сил і засобів, свої пропозиції, й наразі переговорна група має обрати із дев’яти ділянок три.

Як повідомлялося, Нормандська четвірка на саміті 9 грудня 2019 року погодила обговорення Тристоронньою контактною групою в Мінську розведення сил і засобів на трьох нових ділянках.