Мінкульт після скандалу показав єдиний можливий жест тризуба

Творці сумнівного знаку вже вибачили за промах. Причому двічі

Міністерство культури та інформаційної політики України після скандалу навколо флешмобу до Дня Незалежності, який 22 серпня запустила рекламна агенція Banda Agency разом із Міністерством культури та інформаційної політики України на честь річниці Незалежності України, визнало, що існує єдино можливий жест тризуба.

Нагадаємо, українці ідею агенції не оцінили і розкритикували пропонований жест за двозначність і сексуальний підтекст.

Згодом Міністерство культури та інформаційної політики України на своїй сторінці у Facebook також відреагувало на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності».

А після цього розклало по поличках ситуацію, яка викликала резонанс, і визнало свої помилки. Зокрема, написало, що «мова жестів дуже сенситивна і має багато нюансів».

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«Виходить, що ми недостатньо дослідили це питання та цілком логічно зіткнулися з осудом спільноти», – йдеться в повідомленні Мінкульту.

Мінкульт вибачився за те, що «перекреативили». Мовляв, не хотіли зневажити чи образити українців.

До слова, рекламна агенція Banda Agency, яка сьогодні, 22 серпня, запустила разом із Міністерством культури та інформаційної політики України на честь річниці Незалежності України флешмоб і втрапила через це в скандал, вибачилася за промах. Але робити це довелося двічі, адже з першого разу вийшло так собі.