Соцмережі після скандального флешмобу із тризубом вибухнули мемами (фото)

Українці нестримно жартують про асоціації із сумнівним знаком

22 серпня рекламна агенція Banda Agency запустила разом із Міністерством культури та інформаційної політики України запустили на честь річниці Незалежності України флешмоб. Зокрема, запропонували публікувати фотографії із жестом, що мав би нагадувати тризуб України.

В акції встигли взяти участь міністр культури Олександр Ткаченко, а також чимало українських зірок, серед яких Джамала, Надя Дорофєєва, Alyona Alyona, Lida Lee, Даша Астаф’єва, гурт Kalush nf htgth Otoy.

Щоправда, користувачі мережі ініціативу креативників не оцінили і довкола багатозначного знаку розгорівся скандал. Адже жест має й інші значення: він називається «шокером» і має сексуальний підтекст. У мережі це доволі популярний мем, який ще називають «Two in the pink, one in the stink». Очікувано, пряма аналогія породила хвилю мемів.

11 фото На весь екран





















Карикатурист Юрій Журавель відреагував на флешмоб так:

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України на своїй сторінці у Facebook також відреагувало на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності». У міністерстві вірять, що цього Дня Незалежності ми «будемо єдиними як ніколи», «навіть якщо розходимося у значенні символів та жестів».