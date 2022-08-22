Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Соцмережі після скандального флешмобу із тризубом вибухнули мемами (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Соцмережі після скандального флешмобу із тризубом вибухнули мемами (фото)
Мінкульт визнав: ідея з жестом невдала, та народ вже не спинити 
фото з відкритих джерел

Українці нестримно жартують про асоціації із сумнівним знаком 

22 серпня рекламна агенція Banda Agency запустила разом із Міністерством культури та інформаційної політики України запустили на честь річниці Незалежності України флешмоб. Зокрема, запропонували публікувати фотографії із жестом, що мав би нагадувати тризуб України.  

В акції встигли взяти участь міністр культури Олександр Ткаченко, а також чимало українських зірок, серед яких Джамала, Надя Дорофєєва, Alyona Alyona, Lida Lee, Даша Астаф’єва, гурт Kalush nf htgth Otoy.

Щоправда, користувачі мережі ініціативу креативників не оцінили  і довкола багатозначного знаку розгорівся скандал. Адже жест має й інші значення: він називається «шокером» і має сексуальний підтекст. У мережі це доволі популярний мем, який ще називають «Two in the pink, one in the stink». Очікувано, пряма аналогія породила хвилю мемів.

11 фото
На весь екран

Карикатурист Юрій Журавель відреагував на флешмоб так: 

Соцмережі після скандального флешмобу із тризубом вибухнули мемами (фото) фото 1

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України на своїй сторінці у Facebook також відреагувало на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності». У міністерстві вірять, що цього Дня Незалежності ми «будемо єдиними як ніколи», «навіть якщо розходимося у значенні символів та жестів».

Читайте також: Сексуальний знак чи вітання? Соцмережі збурив флешмоб «Тризуб Незалежності»
Теги: скандал День Незалежності

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українки вирішили підтримати Олену Зеленську
Українки запустили цікавий флешмоб на підтримку Олени Зеленської (фото)
28 липня, 13:47
Міністерство каже, українці не зрозуміли символізм знака
Мінкульт відреагував на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності»
Сьогодні, 16:32
Креативники з Banda Agency: знак символізує букву «Н», тобто «незалежність»
Сексуальний знак чи вітання? Соцмережі збурив флешмоб «Тризуб Незалежності»
Сьогодні, 15:45

Суспільство

Соцмережі після скандального флешмобу із тризубом вибухнули мемами (фото)
Соцмережі після скандального флешмобу із тризубом вибухнули мемами (фото)
Мінкульт відреагував на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності»
Мінкульт відреагував на скандал навколо флешмобу «Тризуб Незалежності»
Їла сухі макарони у підвалі. Історія порятунку трирічної Аліни з Балаклії
Їла сухі макарони у підвалі. Історія порятунку трирічної Аліни з Балаклії
Війна на морі: названо головний прорахунок Чорноморського флоту РФ
Війна на морі: названо головний прорахунок Чорноморського флоту РФ
«Національна легенда України»: відзнаку отримали десять видатних українців (фото)
«Національна легенда України»: відзнаку отримали десять видатних українців (фото)
Павло Сбитов зупинив кілька батальйонів окупантів на Донеччині
Павло Сбитов зупинив кілька батальйонів окупантів на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Данілов пояснив, навіщо президент забрав у Корбана паспорт
18K
ISW: Росіяни не мають достатньо ресурсів для будь-якої наступальної операції
14K
Колаборанти отримують смішні вироки. Чому український суд такий добрий?
14K
Турист опублікував знімки ППО окупантів у Криму (фото)
12K
Сестра «азовця» Тавра: Навіщо нам депутати, яким плювати на українських полонених?
12K
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини

Новини

Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Сьогодні, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Сьогодні, 07:11
На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Вчора, 19:47
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Вчора, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
20 серпня, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту