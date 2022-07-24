Синоптики прогнозують дощі у багатьох регіонах України

Дощі з грозами пройдуть на півночі та в Центрі

У Києві новий тиждень почнеться послабленням спеки

Понеділок в Україні відзначиться похолоданням у північних областях, грозовими дощами на Лівобережжі та сонячним антициклоном на ім'я Lebrecht. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні в понеділок 25 липня буде різноманітною. У багатьох областях спека послабне, в на Сході та Півночі обіцяють дощі.

Загалом початок тижня буде дещо прохолодніший. Хоча у західних регіонах прогнозують до +29 градусів. Однак на Волині та Житомирщині – +24...+26.

«25 липня у північних областях України спека послабне, температура повітря знизиться до +23+27 градусів. У більшості областей України очікується +25+29 градусів, на Одещині до +29+31 градуса.

Дощі з грозами пройдуть вночі на півночі та в Центрі, протягом дня дощова, періодично, погода спостерігатиметься на Лівобережжі України – атмосферний фронт. Карта. На Правобережжі захазяйнує антициклон Lebrecht – сухо сонячно. Північно-західний вітер буде рвучким у північних та центральних областях України», – зазначила Діденко.

Синоптикиня також повідомила, що у Києві новий тиждень почнеться послабленням спеки, температура повітря вдень становитиме близько +24, +25 градусів.

«Дощ у столиці ймовірний сьогодні ввечері та найближчої ночі. Завтра вдень, у понеділок, переважатиме суха, вітряна погода. Літо триває, а, отже, спекотні дні ще будуть», – написала Діденко.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.