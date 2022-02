Гаїті затопило: зливи викликали масштабну повінь (фото, відео)

На Гаїті зливи спровокували масштабну повінь. Внаслідок стихії загинуло троє людей, ще один місцевий житель зник безвісти. Про це пише Reuters.

На Гаїті йдуть сильні дощі упродовж двох днів. Весь цей час рятувальні команди евакуювали людей із зон підвищеного ризику. Майже 2500 сімей було переміщено у безпечне місце.

Внаслідок повені затоплено тисячі житлових будинків, сильний вітер повалив сотні дерев. Директор служби цивільного захисту Джеррі Чендлер повідомив: «Найбільше від негоди постраждала північ країни. Вода заповнила історичний центр міста Кап-Аїтьєн. У нас троє загиблих (у Північно-Західному департаменті) та одна людина зникла безвісти».

