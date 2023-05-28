Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня

Прохолодно буде на заході та півночі

У неділю, 28 травня, в Україні буде тепло. Дощі та грози поступово відійдуть з території країни. Опади будуть лише у деяких областях. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В регіонах України буде мінлива хмарність. На півдні, сході, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях короткочасні дощі, а місцями – грози. На решті території без опадів.

У більшості областей температура повітря вночі становитиме 11-16°. Значно прохолодніше буде у північних та західних регіонах – лише +6-11°. Вдень в Україні повітря прогріється до 21-26°. На заході та півночі у денну пору прогнозують 18-23° тепла.

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У неділю, 28 травня, в регіоні опадів не передбачають. Буде мінлива хмарність. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме +6-11°, а вдень +18-23°. У столиці вночі буде близько 10° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20-22°.