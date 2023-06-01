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Кримський міст затріщав по швах (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кримський міст затріщав по швах (фото)
фото: Кримський ветер

На опорах мосту пішли тріщини

Опори побудованого росіянами Кримського мосту пішли тріщинами. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

«Опори Керченського мосту втомились. Вже час», - йдеться у повідомленні.

Кримський міст затріщав по швах (фото) фото 1

На опублікованих фото видно значні тріщини на стовпах, які тримають міст окупантів.

Кримський міст затріщав по швах (фото) фото 2

Нагадаємо, «Глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Кримський міст «готовий прийняти туристичний потік» автотранспорту. 

Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією РФ. Інша річ, чи вистачить їм передбачених для курсування шість поромів для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові.

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Теги: розвідка окупанти Telegram Кримський міст вітер британська розвідка

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