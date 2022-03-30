Міноборони нагадало журналістам правила висвітлення подій під час війни

Хто зробить публікацію із забороненим вмістом, притягуватиметься до кримінальної відповідальності

Центр протидії дезінформації при РНБО України та Міністерство оборони України розробили рекомендації для українських та іноземних ЗМІ щодо роботи медіа на території бойових дій та інших територіях України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

Тож, аби публікації в інформаційному просторі не нашкодили українським військовим, слід дотримуватися деяких правил.

Що не можна публікувати чи показувати:

Ракети, що летять або куди вони потрапили

Назви вулиць, зупинки транспорту, магазини, заводи

Переміщення українських військових, військові об'єкти

Роботу протиповітряної оборони

Місце обстрілу або влучення снаряду

Адреси, візуальної прив'язки або координати боїв

Номери автомобілів, бронетехніки

Потерпілих або загиблих (крім офіційних даних)

В жодному разі не вести прямі трансляції з місць влучення снарядів та місць активних бойових дій

При цьому до тих, хто зробить публікацію з вмістом вищезгаданого, притягуватимуться до кримінальної відповідальності. Річ у тім, що такі дописи класифікуватимуться як безпосереднє сприяння ворогові, навіть якщо воно і не навмисне.

До слова, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в результаті обстрілів загинуло вже 12 журналістів.

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