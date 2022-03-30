Окупанти кидають дорогу техніку, тікаючи від ЗСУ (фото)

Ще один « подарунок » орків для наших військових

Захисники України дають гідну відсіч ворогу

Хвалені «Солнцепьоки», якими лякали українців, і навіть зняли однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті в українських полях.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

На фото − російська транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепек». Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили воїни 93-тьої ОМБр Холодний Яр була лише одна машина з усього комплексу.

Ось так окупанти залишають свою техніку (фото: Генштаб ЗСУ)

«Колона йшла по Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «Солнцепьока» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми», − розповів воїн із позивним «Сід».

Нагадаємо, російські частини, зазнавши великих втрат, були змушені повернутися до Білорусі та Росії для переформування та поповнення запасів. Така діяльність чинить додатковий тиск на і без того напружене матеріально-технічне забезпечення Росії та демонструє труднощі, які Росія має з реорганізацією своїх підрозділів у передових районах в межах України.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.