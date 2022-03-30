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    Окупанти кидають дорогу техніку, тікаючи від ЗСУ (фото)

    Ще один &laquo;подарунок&raquo; орків для наших військових - Окупанти кидають дорогу техніку, тікаючи від ЗСУ (фото)
    Ще один «подарунок» орків для наших військових
    фото: Генштаб ЗСУ

    Захисники України дають гідну відсіч ворогу

    Хвалені «Солнцепьоки», якими лякали українців, і навіть зняли однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті в українських полях.

    Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

    На фото − російська транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепек». Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили воїни 93-тьої ОМБр Холодний Яр була лише одна машина з усього комплексу.

    Ось так окупанти залишають свою техніку (фото: Генштаб ЗСУ)

    Ось так окупанти залишають свою техніку (фото: Генштаб ЗСУ)

    «Колона йшла по Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «Солнцепьока» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми», − розповів воїн із позивним «Сід».

    Нагадаємо, російські частини, зазнавши великих втрат, були змушені повернутися до Білорусі та Росії для переформування та поповнення запасів. Така діяльність чинить додатковий тиск на і без того напружене матеріально-технічне забезпечення Росії та демонструє труднощі, які Росія має з реорганізацією своїх підрозділів у передових районах в межах України.

    Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

    Теги: росія окупанти ЗСУ зброя Міноборони війна Україна Зброя Росії окупація #stoprussia
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    Окупанти кидають дорогу техніку, тікаючи від ЗСУ (фото)