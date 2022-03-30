Окупанти вивезли доньку загиблого українського чемпіона до Донецька

Окупанти викрали доньку загиблого українського ватерполіста Євгена Обедінського і планують вивезти її у Росію

Донька неодноразового чемпіона України з водного поло Євгена Обедінського, який загинув у Маріуполі, перебуває на території ОРДЛО

Окупанти викрали 12-річну доньку українського спортсмена Євгена Обедінського Кіру у Маріуполі. Про це на Facebook написав голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

За словами голови ОВА, Кіра Обедінська зараз перебуває на території ОРДЛО, у окупованому Росією Донецьку. Її вивезли туди разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі.

«Є інформація, що документи у всіх тих, хто перебуває поруч з Кірою, росіяни забрали. Обіцяли зробити нові російські документи, щоб у подальшому відправити їх на територію РФ», – заявив Кириленко.

Після загибелі батька Кіра стала круглою сиротою, але у неї є рідні, які готові нею опікуватися. Голова Донецької ОВА запевнив, що просто зараз дівчинку готовий забрати до себе дідусь, заслужений тренер України з водного полу Олександр Обедінський.

«Звертаюся до гуманітарних і правозахисних організацій, а також до усієї світової спортивної спільноти: допоможіть Кірі Обедінській повернутися до її родини. Вона має бути поруч зі своїми рідними, зі своїм дідусем та тими членами її родини, кому вдалося вирватися з блокадного Маріуполя на вільну територію України», – заявив Павло Кириленко.

Нагадаємо, що батько Кіри, відомий український ватерполіст, колишній капітан збірної України Євген Обедінський загинув у Маріуполі 17 березня.

25 березня у своєму зверненні до Європейської ради президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти під час війни викрали понад дві тисячі українських дітей.

За інформацією Офісу генпрокурора, загинули під час російсько-української війни уже більше 130 дітей.