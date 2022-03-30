Вибухи у російському Бєлгороді. Генштаб пояснив, що сталося

Російські військовослужбовці масового використовують застарілі боєприпаси, зокрема і часів Другої Світової Війни

Вибухи над Бєлгородом та Бєлгородським районом (РФ), що прогриміли вчора увечері, 29 березня, сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Вчора, в російському місті Бєлгород, внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої Світової Війни. Лише вчора Генеральний штаб Збройних Сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь. Інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.