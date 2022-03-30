  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вибухи у російському Бєлгороді. Генштаб пояснив, що сталося

    Вибухи у російському Бєлгороді. Генштаб пояснив, що сталося
    фото: соцмережі

    Російські військовослужбовці масового використовують застарілі боєприпаси, зокрема і часів Другої Світової Війни

    Вибухи над Бєлгородом та Бєлгородським районом (РФ), що прогриміли вчора увечері, 29 березня, сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

    «Вчора, в російському місті Бєлгород, внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої Світової Війни. Лише вчора Генеральний штаб Збройних Сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь. Інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

    Теги: вибух росія окупанти зброя війна Генштаб військова техніка Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибухи у російському Бєлгороді. Генштаб пояснив, що сталося