Жертвами російської агресії в Україні стали вже 12 журналістів

Проти журналістів та медіа в Україні з початку широкомасштабного вторгнення скоєно вже 148 протиправних дій

Від початку війни в Україні загинули троє іноземних журналістів

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в результаті обстрілів загинуло вже 12 журналістів. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Вони висвітлювали воєнні злочини РФ і стали їх жертвами. Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості», - поінформувала вона.

Станом на сьогодні, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, збройними силами РФ та іншими окупаційними військами скоєно злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМІ, 15 із них громадяни інших держав.

Серед постраждалих іноземних журналістів:

четверо громадян Британії,

два громадяни Чехії,

два – Данії,

два - ОАЕ,

один – Швейцарії,

два - США, один з яких загинув.

загинули громадянин Ірландії та громадянка РФ.

«Тільки вчора під час зйомок евакуації з розбомбленого та виснаженого Чернігова потрапили під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу «1+1» та турецького TRT World. Осколкове поранення отримав кореспондент Андрій Цаплієнко, який в своєму професійному житті побував не на одній війні, а нині висвітлює наджорстоку у рідній країні. За фактом цієї атаки розпочато розслідування порушення загарбниками з РФ законів і звичаїв війни», - сказала Венедіктова.

Також правоохоронцями зареєстровано щонайменше сім проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній.

Облік злочинів проти журналістів Офіс генпрокурора України веде в координації з Інститутом масової інформації. За їхнім моніторингом, проти журналістів та медіа в Україні з початку широкомасштабного вторгнення скоєно вже 148 протиправних дій.

Як повідомлялося, війна забрала життя запорізького журналіста, головного редактора Afisha.zp та misto.zp.ua Олега Якуніна.

Журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві.