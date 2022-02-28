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    Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки

    Слабкі місця знаходяться в зоні моторного відсіку, або кабіни екіпажу - Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки
    Слабкі місця знаходяться в зоні моторного відсіку, або кабіни екіпажу
    фото: Міністерство оборони України

    Серед універсальних рекомендацій - колеса, кабіни машин, люки для екіпажу і десанту

    Міністерство оборони України опублікувало інформативні зображення про найбільш вразливі місця техніки російської армії. Залежно від типу машини, слабкі місця знаходяться в зоні моторного відсіку, або кабіни екіпажу, йдеться у повідомленні Міноборони у Facebook

    Міністерство оборони України опублікувало кілька зображень з найбільш вразливими зонами на різній армійській техніці Російської Федерації. Мається на увазі, що в першу чергу військова техніка буде пошкоджуватися коктейлями Молотова.

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    Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки
    Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки
    Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки
    Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки
    Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки
    Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки
    Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки

    Залежно від типу техніки, слабкі зони машин істотно відрізняються. Але серед універсальних рекомендацій - колеса, кабіни машин, люки для екіпажу і десанту та ін.

    Нагадаємо, офіційний телеграм-канал Верховної Ради України опублікував інструкцію з поясненням, як відрізнити українські гвинтокрили від російських. Також СБУ закликає українців долучитися до кіберфронту.

    Теги: СБУ Міноборони машини військова техніка #stoprussia
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    Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки