Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки
Серед універсальних рекомендацій - колеса, кабіни машин, люки для екіпажу і десанту
Міністерство оборони України опублікувало інформативні зображення про найбільш вразливі місця техніки російської армії. Залежно від типу машини, слабкі місця знаходяться в зоні моторного відсіку, або кабіни екіпажу, йдеться у повідомленні Міноборони у Facebook
Міністерство оборони України опублікувало кілька зображень з найбільш вразливими зонами на різній армійській техніці Російської Федерації. Мається на увазі, що в першу чергу військова техніка буде пошкоджуватися коктейлями Молотова.
Залежно від типу техніки, слабкі зони машин істотно відрізняються. Але серед універсальних рекомендацій - колеса, кабіни машин, люки для екіпажу і десанту та ін.
Нагадаємо, офіційний телеграм-канал Верховної Ради України опублікував інструкцію з поясненням, як відрізнити українські гвинтокрили від російських. Також СБУ закликає українців долучитися до кіберфронту.