Міноборони назвало найвразливіші місця російської військової техніки

Слабкі місця знаходяться в зоні моторного відсіку, або кабіни екіпажу

Серед універсальних рекомендацій - колеса, кабіни машин, люки для екіпажу і десанту

Міністерство оборони України опублікувало інформативні зображення про найбільш вразливі місця техніки російської армії. Залежно від типу машини, слабкі місця знаходяться в зоні моторного відсіку, або кабіни екіпажу, йдеться у повідомленні Міноборони у Facebook

Міністерство оборони України опублікувало кілька зображень з найбільш вразливими зонами на різній армійській техніці Російської Федерації. Мається на увазі, що в першу чергу військова техніка буде пошкоджуватися коктейлями Молотова.

Залежно від типу техніки, слабкі зони машин істотно відрізняються. Але серед універсальних рекомендацій - колеса, кабіни машин, люки для екіпажу і десанту та ін.

Нагадаємо, офіційний телеграм-канал Верховної Ради України опублікував інструкцію з поясненням, як відрізнити українські гвинтокрили від російських. Також СБУ закликає українців долучитися до кіберфронту.