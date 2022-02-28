Є загроза вуличних боїв. Голова Сумської ОДА попередив містян про агресора, який суне в обласний центр

На Сумщині 27 лютого окупанти обстріляли автобус з цивільними

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький попередив про навалу російських окупантів до Сум. Про це він написав у Facebook.

«Суми. З усіх сторін до міста прямує ворожа техніка. Є загроза вуличних боїв! Будьте в безпечному місці будинку, подалі від вікон!» – заявив посадовець.

Як повідомляв «Главком», 27 лютого на Сумщині окупанти обстріляли автобус з цивільними. Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть. Зараз сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять їм на зустріч, на місце розстрілу. Будуть намагатися надавати їм мед.допомогу до приїзду швидкої.

Нагадаємо, російських окупант на Харківщині здаються в полон, місцеві обіцяють їх роззброювати, годувати і надавати прихисток. Також окупанти обстріляли житловий квартал у Києві.