Міноборони не припиняє «глушити» сигнал телеканалів РФ на лінії розмежування



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Експериментальний комплекс «Серпанок» не забезпечує повністю по всій лінії розмежування «гасіння» сигналу телебачення через технічні моменти, - Фролова

Міністерство оборони не припиняло «глушити» російські телеканали на лінії розмежування. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони Аліна Фролова.

Заступниця міністра оборони повідомила, що в Збройних силах є експериментальний комплекс «Серпанок», який використовується в тому числі й для «гасіння» сигналу.

«Він із самого початку не забезпечував і не забезпечує повністю по всій лінії розмежування «гасіння» сигналу телебачення. Там є дуже багато специфічних технічних моментів, про які я не можу говорити. Але я можу запевнити, що систему ніхто не вимикав, ця інформація не відповідає дійсності. Система працює, вона знаходиться у постійному обслуговуванні й вона виконує ті завдання, які покладаються на неї», - заявила Фролова.

Вона наголосила, що експериментальні установки, які знаходяться в ЗСУ, використовуються в комбінації з усіма іншими методами для глушіння. «Наше міністерство виконує свою частину завдань, яка стосується згаданого комплексу. Але знову ж таки, це часткове закриття, «глушіння», і десь воно ефективне, десь воно неефективне. Можу лише запевнити, що «Серпанок» не вимикався, він продовжує працювати», - запевнила Фролова.

Як повідомлялось, нещодавно депутат від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар звинуватила Міноборони в тому, що начебто воно перестало «глушити російські телеканали» на лінії розмежування, й інформаційну війну вздовж кордону Україна програє.

Нагадаємо, в Україні запустили канал для окупованих територій.