«Плюси» розбрату. Обшуки на каналі Коломойського пересварили «слуг народу»

Злив «прослушки» прем’єра, ймовірно, відбувся через журналіста «плюсів» Євгена Куксіна

У грі «олігарх шантажує президента» ростуть ставки

За сьогоднішніми земельними баталіями та штовханиною в парламенті на другий план відійшов вчорашній скандал, який яскраво ілюструє чергові негаразди всередині президентської команди.

У четвер, 6 лютого, о 9 ранку президент Володимир Зеленський зустрівся з фракцією «Слуги народу». Основним питанням дня був, звісно, законопроєкт про землю, який голова держави вмовляв депутатів підтримати у другому читанні. Але не лише це турбувало депутатів… Члени монобільшості не могли не підняти питання вчорашніх обшуків, які Служба безпеки влаштувала на телеканалі «1+1». Телехолдинг мільярдера Коломойського дуже допоміг і Зеленському, і «слугам» під час виборчої кампанії. Більш того, нині у президентській фракції багато колишніх співробітників каналу. Тож мішень для атаки СБУ, яку очолює товариш дитинства президента Іван Баканов, на перший погляд, виглядала дивно. Але привід для обшуків офісу «плюсів» на вулиці Куренівській був надто серйозним.

В офісі «1+1» та помешканнях його співробітників були проведені обшуки. Канал заявляє про тиск

Звідки насунувся «туман»

Мова йде про скандальне прослуховування засідання прем’єра Олексія Гончарука, в ході якого лунали знамениті прем’єрські зізнання, що він – профан в економіці, а у президента – туман в голові. Зеленського явно ця історія зачепила – і не стільки сам зміст розмови посадовців, коли вони перебувають не під софітами телекамер, скільки сам факт того, що перших осіб держави хтось може слухати і в потрібний момент викидати ці плівки в мережу.

Президент дав правоохоронцям завдання за два тижні знайти організаторів прослуховування. Генпрокурор Руслан Рябошапка натякнув, що за цим може стояти приватна структура якогось олігарха, і, дійсно, без олігархічного сліду тут не обійшлося. СБУ встановила, що запис монтувався на комп’ютерах журналістів телеканалу, який належить Ігорю Коломойському. Останній певною мірою зацікавлений у тому, аби збити чужого для нього прем’єра Гончарука. Тож сіяння недовіри між ним та президентом Зеленським – стратегія, яку обрав мільярдер. Але методи для цього були обрані занадто ризиковані.

Те, що телевізійники виявились замішані в гучному скандалі, не означає, що саме вони сиділи під столом у Гончарука з диктофонами. За однією з версій, запис міг вести хтось з учасників розмов за участю глави уряду. Але наразі пріоритетною є версія, що він потрапив на телеканал від співробітників Управління держохорони, у яких нібито також були проведені обшуки. Журналісти ж просто «спакували» матеріал: нарізали найбільш «гарячі» моменти та зробили монтаж в потрібному ключі.

Група бунтарів

На сьогоднішньому ранковому засіданні фракції з президентом виступив обурений колишній гендиректор «плюсів», а нині голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він запропонував зробити заяву від імені Верховної Ради щодо неприпустимості тиску на журналістів та засудження дій СБУ. Зеленський натомість вказав Ткаченку на те, що файли з голосом Гончарука були змонтовані з ІР-адресів в офісі його колишнього телеканалу. В метаданих файлу з записом знайшлась згадка про Євгена Куксіна, який працює кореспондентом в управлінні журналістських проектів «1+1 Продакшн». Що цікаво, Ткаченко цього навіть не став заперечувати і наголошував, що плівки – ледь не суспільно важлива інформація та чудова журналістська робота, а аж ніяк не привід для обшуків. Втім Зеленський заявив, що журналісти мали повідомити про записи правоохоронців, а не розповсюджувати їх.

Ще один колишній співробітник «плюсів» Олександр Дубінський, який попри депутатський статус продовжує вести авторську програму на каналі, також не бачить провини «плюсів». Він вимагав на засіданні не тільки заяви депутатів на захист каналу, а й особистого вибачення голови СБУ Івана Баканова за фактом обшуків. Свого часу одразу після появи плівок Дубінський в кампанії свого одіозного приятеля Макса Бужанського під’їхав в приймальню Гончарука з вимогами його відставки, якої наполегливо добивається досі.

Але Зеленський фактично в цій ситуації став на бік свого давнього друга Баканова. Він відповів, що не проти заяви від парламенту, але перед цим було б непогано, аби самі Ткаченко з Дубінським зустрілись і поговорили з Бакановим. Проте Ткаченко вже розпочав збір підписів серед депутатів за заяву від Верховної Ради.

Колишні співробітники каналу нардепи Олександр Ткаченко та Олександр Дубінський зажадали від СБУ пояснень

Викидом компрометуючих прем’єра плівок в січні Коломойський (а тепер очевидно, що це був він) поставив Зеленського в неприємне становище і змусив його самого робити різкі рухи. Навряд операція з обшуками на такому близькому для Зеленського медіахолдинзі могла відбутись без його відома. Тож в складних стосунках президента та олігарха підвищуються ставки, особливо в світлі надважливого для Коломойського вирішення питання Приватбанку. Кілька днів тому президент заявив, що підтримує «антиколомойський» законопроєкт, яким забороняється повертати націоналізовані банки їх колишнім власникам. Проте, оскільки розгляд земельної реформи паралізує роботу парламенту на кілька тижнів, позитивне для олігарха судове рішення може з’явитись раніше, ніж у парламентарів дійдуть руки до прийняття проєкту.

Під час президентських виборів «1+1» під керівництвом Ткаченка та за безпосередньої участі Дубинський, не гребуючи методами, відверто «мочили» Петра Порошенка та його оточення різноманітними «українськими сенсаціями». Доходило до трансляції «чуток», що глава держави навіть замішаний у вбивстві власного брата. Свою справу тоді канал зробив і тепер може стати проблемою вже для нинішнього президента. Його власник не приховує, що «1+1» - потужна зброя в його руках. А спрямувати її він може в будь-який бік і в будь-який момент.

Павло Вуєць, «Главком»