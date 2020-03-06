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    Окупанти готують масштабні навчання з артилерією, – розвідка

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    Окупанти готують масштабні навчання з артилерією, – розвідка

    Бойовики на Донбасі готують навчання

    Російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до низки командно-штабних навчань, де відпрацьовуватимуть управління вогнем артилерії.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

    «Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про підвищення російсько-окупаційним командуванням інтенсивності бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Зокрема, на полігонах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях триває підготовка до проведення низки командно-штабних навчань, у ході яких сплановані, у т. ч., тренування з управління вогнем артилерії, заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин», – зазначив Праута.

    За словами Праути, основну увагу окупанти приділятимуть злагодженню бойових підрозділів та відпрацюванню тактичних нормативів.
    Нагадаємо, вчора бойовики атакували українські позиції із забороненої зброї.
    Раніше розвідка повідомила, що РФ зігнала до українського кордону 90 тисяч військових.

     

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