В Україні запустили канал для окупованих територій



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Головною метою нового телеканалу є повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського порядку денного України Фото: U. S. Embassy Kyiv Ukraine

Телеканал для окупованих територій називається «Дім»

В Україні з 1 березня почалося мовлення розважально-інформаційного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який називається «Дім». Про це повідомляє UATV.

За словами в. о. генерального директора телеканалу UATV Юлії Островської, головною метою нового телеканалу є повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського порядку денного України.

«Відомо з тих же соціологічних опитувань, люди дуже втомилися від політизованого контенту і хочуть бачити на своїх «блакитних екранах» щось більш комфортне, мотиваційний контент, який буде давати можливість розслабитися і отримати запевнення в кращому майбутньому», - додала вона.

Як повідомлялось, Міністерство культури, молоді та спорту презентувало концепцію нового каналу для окупованих територій.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив розблокувати супутниковий сигнал загальнонаціональних телеканалів. Очікується, що найближчим часом найбільші телеканали запустять відкриті міжнародні версії на супутнику.

До цього міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявляв, що мовлення на тимчасово окупованих територіях є пріоритетним завданням.