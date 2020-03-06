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    Біля Кримського підірвалося авто піхоти: загинув військовий

    • Розсилка
    Біля Кримського підірвалося авто піхоти: загинув військовий

    Один військовослужбовець загинув, ще троє наших захисників дістали поранень

    Сьогодні, 6 березня, поблизу села Кримське Луганської області підірвалася на невідомому вибуховому пристрої бойова машина піхоти.

    Один військовослужбовець загинув, ще троє наших захисників дістали мінно-вибухові травми.

    Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

    Усіх постраждалих доставили до військово-медичних закладів, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

    Нагадаємо, напередодні унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення, ще двоє — бойові ураження.

    Також нагадаємо, що російські бойовики обстріляли захисників Зайцевого.

     Читайте також: Павло Клімкін: На кінець року на Донбасі буде пів мільйона російських громадян
    вибух Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна військові автомобіль Операція Об’єднаних сил
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