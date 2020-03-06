Біля Кримського підірвалося авто піхоти: загинув військовий
Один військовослужбовець загинув, ще троє наших захисників дістали поранень
Сьогодні, 6 березня, поблизу села Кримське Луганської області підірвалася на невідомому вибуховому пристрої бойова машина піхоти.
Один військовослужбовець загинув, ще троє наших захисників дістали мінно-вибухові травми.
Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.
Усіх постраждалих доставили до військово-медичних закладів, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу.
Нагадаємо, напередодні унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення, ще двоє — бойові ураження.
Також нагадаємо, що російські бойовики обстріляли захисників Зайцевого.