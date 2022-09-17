Місцева влада пояснила, чому вода у річці Інгулець почервоніла

Жодних небезпек червона вода для міста та жителів не створює

Очільник Криворізької обласної військової адміністрації Олександр Вілкул пояснив, чому вода у річці Інгулець забарвилася у червоний колір. Відповідну інформацію він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Вілкул пояснив, що такий колір дає складова залізної руди під назвою гематит. Він також наголосив, що жодних небезпек червона вода для міста та жителів не створює.

«Щодо червоного кольору води в річці Інгулець. Всі криворіжці знають, що такий колір дає складова залізної руди під назвою гематит. Тому в нашому місті можна побачити і червоних горобців, і червоних собак. А зараз – «червону воду». Тому що відсипка платин ведеться в тому числі і гематитом. Нічого страшного – за декілька днів після промивки вода буде звичайного кольору. Гематит – це неорганічна складова, Fe2O3, оксид заліза. І ні яких проблем не несе», – пояснив очільник Криворізької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині у річці Інгулець почервоніла вода.

Додамо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у річці Інгулець після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств. Сьогодні вранці рівень води у затоплених районах Кривого Рогу знизився, продовжуються ремонтні роботи.