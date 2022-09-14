Загроза підтоплення будинків. Вода в річці Інгулець після удару піднялась на 2,5 м (відео)

У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств

Окупанти вдарили по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

Відомо, що окупанти вдарили по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Комунальники ліквідують наслідки ракетного обстрілу Кривого Рогу.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

У деяких районах міста зникла вода та зв'язок.