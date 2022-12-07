«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами
Користувачів соцмереж зацікавив рецепт приготування президентської вермішелі
Прессекретар глави держави Сергій Никифоров розповів, що у перші дні після початку повномасштабного вторгнення найближче оточення президента України Володимира Зеленського жило в аскетичних умовах та харчувалося «не дуже якісно».
Зокрема за словами Никифорова, на банковій всі присутні харчувалися розбавленою «Мівіною», а душ був просто у коридорі.
«Розбавляли «Мівіну» навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала. Але це буквально перші дні, потім поступово з їжею ситуація покращувалась», – зазначив Нікіфоров.
Після розповідей прессекретаря президента про життя Банкової у перші дні війни соцмережі вибухнули мемами та жартами. Звичайно ж «Мівіна» стала зіркою обговорень користувачів.
Деякі ж українці навіть поринули в історичний екскурс.
"Арестович несет Зеленскому покушать."— Gheorghe Bandu 🇸🇴 (@C0TUS) December 6, 2022
С.Нікіфоров. 2022.
масло, соль, мівіна. pic.twitter.com/ekBDprG2lT
Також користувачів соцмереж зацікавив рецепт приготування президентської вермішелі.
А дехто навіть думає, що «Мівіна» після такої реклами випустить лінійку нових смаків.
Мівіна заявила про повернення пакетика з олією у новій елітній лінійці смаків "Мівіна. Президентська".— КиївМіськБудда (@saniolli) December 6, 2022
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