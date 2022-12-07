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«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами

Альона Боженко
glavcom.ua
«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами
Заява Никифорова про «Мівіну» виклакала бурю емоцій в українців
фото із відкритих джерел

Користувачів соцмереж зацікавив рецепт приготування президентської вермішелі

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров розповів, що у перші дні після початку повномасштабного вторгнення найближче оточення президента України Володимира Зеленського жило в аскетичних умовах та харчувалося «не дуже якісно».

Зокрема за словами Никифорова, на банковій всі присутні харчувалися розбавленою «Мівіною», а душ був просто у коридорі.

«Розбавляли «Мівіну» навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала. Але це буквально перші дні, потім поступово з їжею ситуація покращувалась», – зазначив Нікіфоров.

Після розповідей прессекретаря президента про життя Банкової у перші дні війни соцмережі вибухнули мемами та жартами. Звичайно ж «Мівіна» стала зіркою обговорень користувачів.

«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами фото 1
«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами фото 2

Деякі ж українці навіть поринули в історичний екскурс.

«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами фото 3
«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами фото 4

Також користувачів соцмереж зацікавив рецепт приготування президентської вермішелі.

«Мівіна» та Банкова. Соцмережі вибухнули мемами фото 5

А дехто навіть думає, що «Мівіна» після такої реклами випустить лінійку нових смаків.

Читайте також: Розбавляли «Мівіну»: речник президента розповів, як Банкова жила у перші дні війни
Теги: українці Сергій Никифоров мем

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