На Запоріжжі окупанти посилюють терор: введено нові заборони для населення

В одному з населених пунктів окупанти ввели комендантську годину на сім днів

Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 4 січня 2023 року.

Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту.

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Раніше повідомлялося, що командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, у населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – з 30 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року.

Також у Горностаївці Херсонської області російські окупанти ввели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня по 3 січня.

Нагадаємо, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав п'ять ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, загинули мирні люди. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.