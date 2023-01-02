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Повітряні сили попередили про можливий масований обстріл: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про можливий масований обстріл: названо дату
Росія не змінила своїх загарбницьких намірів щодо України
фото ілюстративне

ЗСУ готові відбивати усі атаки загарбників

Російські терористи можуть вдатися до чергового обстрілу Україні перед Різдвом 7 січня. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми очікуємо, ми готуємось. Ви ж бачите, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони (окупанти – «Главком») собі там спланували поки що ми не знаємо. Нам треба просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як то кажуть, ракети, щоб були зарядженими, а люди готовими», – сказав Ігнат.

Ігнат додав, що Росія не змінила своїх загарбницьких намірів щодо України.

«Питання йде про їхнє виживання – не про наше, а про їхнє. Ми будемо готуватися, відбивати всі загрози, які летять», – додав він.

Нагадаємо, 31 грудня ворог здійснив чергову ракетну атаку на столицю. Було влучання за кількома адресами у Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах. Одна людина загинула, 22 – постраждало. Відомо, що госпіталізували 15 потерпілих, сімом медики надали допомогу на місці.

До слова, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення. 

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна ракета

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