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    Новини

    У Києві почали відкривати пункти обігріву

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    У Печерському районі відкрито чотири пункти обігріву в приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць - У Києві почали відкривати пункти обігріву
    У Печерському районі відкрито чотири пункти обігріву в приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць

    У пунктах обігріву відвідувачі можуть зігрітися гарячим чаєм з печивом

    У Києві на столичному Печерську з 22 листопада працюють чотири пункти обігріву. Про це повідомляє Печерська районна державна адміністрація.

    «Із сьогоднішнього дня з метою надання всебічної допомоги та запобігання переохолодження громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, особливо під час істотного зниження температури повітря в осінньо-зимовий період, в Печерському районі відкрито чотири пункти обігріву в приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць», - йдеться в повідомленні.

     У райдержадміністрації інформують, що в пунктах обігріву відвідувачі можуть зігрітися гарячим чаєм з печивом.

    Пункти обігріву розташовані:

    • вулиця Басейна, 5-а (ЖЕК «Хрещатик»), телефон: 253-56-05
    • бульвар Марії Приймаченко, 3 (ЖЕК «Печерська брама»), телефон: 286-26-91
    • провулок Нікольський, 9 (ЖЕК «Липкижитлосервіс»), телефон: 288-50-25
    • бульвар Дружби Народів, 30/1 (ЖЕК «Печерськжитло»), телефон: 285-22-30

    Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер.

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