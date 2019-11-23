У Києві почали відкривати пункти обігріву



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У Печерському районі відкрито чотири пункти обігріву в приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць

У пунктах обігріву відвідувачі можуть зігрітися гарячим чаєм з печивом

У Києві на столичному Печерську з 22 листопада працюють чотири пункти обігріву. Про це повідомляє Печерська районна державна адміністрація.

«Із сьогоднішнього дня з метою надання всебічної допомоги та запобігання переохолодження громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, особливо під час істотного зниження температури повітря в осінньо-зимовий період, в Печерському районі відкрито чотири пункти обігріву в приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць», - йдеться в повідомленні.

У райдержадміністрації інформують, що в пунктах обігріву відвідувачі можуть зігрітися гарячим чаєм з печивом.

Пункти обігріву розташовані:

вулиця Басейна, 5-а (ЖЕК «Хрещатик»), телефон: 253-56-05

бульвар Марії Приймаченко, 3 (ЖЕК «Печерська брама»), телефон: 286-26-91

провулок Нікольський, 9 (ЖЕК «Липкижитлосервіс»), телефон: 288-50-25

бульвар Дружби Народів, 30/1 (ЖЕК «Печерськжитло»), телефон: 285-22-30

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