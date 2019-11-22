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    У вихідні в Києві буде морозно

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    У вихідні в Києві буде морозно

    Вночі стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів

    У вихідні, 23 і 24 листопада, у Києві очікується суха морозна погода.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Потужний східний антициклон із красивим кіношним ім`ям Quincy (карта) вихідними й надалі нас виморожуватиме», - написала вона.

    За її словами, у Києві 23-24 листопада опадів не передбачається.

    «Вітер вже не буде штормовим, проте все ж поривчастим. У нічні години - мороз, -4-10 градусів. У денні години у столиці очікується від 2 морозу до 2 тепла», - розповіла Діденко.

    Вона прогнозує потепління з 28 листопада та збільшення опадів.

    Як повідомлялося, 23 листопада до Дня пам’яті жертв голодоморів у Києві відбудуться жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція «Засвіти свічку».

    У суботу у Києві у зв’язку із проведенням масових заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів зміниться рух міського пасажирського транспорту.

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