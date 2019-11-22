Шторм в Азовському морі: з острова Бірючий евакуювали 11 людей



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Внаслідок негоди на Азовському узбережжі рятувальники евакуювали 11 людей з острова Бірючий Фото: ДСНС

Острів виявився відрізаним від суші через підвищення рівня води

В результаті шторму в Азовському морі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели евакуацію 11 осіб з острова Бірючий.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області.

Повідомляється, що в результаті підвищення рівня води на Федотовій косі в селищі Кирилівка, острів Бірючий залишився відрізаним від суші, так як піщана дорога була вкрита водою.

«Рятувальники доставили на сушу 11 осіб. Медична допомога евакуйованим не знадобилася. Органами місцевої влади організовано їх перевезення на автовокзал Кирилівка», - повідомили в ДСНС.

Як зазначили рятувальники, з 20 по 22 листопада на Азовському узбережжі спостерігалася негода з сильними поривами східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області через штормову погоду затопило бази відпочинку в Кирилівці. Затопленими виявилися близько 40 баз відпочинку. В результаті затоплення двоє охоронців бази відпочинку «Мрія» на Федотовій косі не могли самостійно покинути базу. Їх рятувальникам довелося евакуювати.

Нагадаємо, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.