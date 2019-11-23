Мороз та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Погода в Україні на вихідних сильно засмутить жителів кількох областей

23 листопада на сході країни температура знизиться до -14 градусів, а на заході пройде мокрий сніг.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

23 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 градусів, вдень -1...-3 градуси.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-8 градусів, вдень -2...+6 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-12 градусів, удень +2...-5 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-11 градусів, удень +2...-4 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Донецькій області вночі 25 м/с. Температура повітря вночі -7...-14 градусів, удень +1...-5 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Херсонській області вночі 25 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, удень -2...+5 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+6 градусів, вдень 0...+5 градусів.