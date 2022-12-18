Мороз та ожеледиця: якою буде погода в Україні 18 грудня

На Київщині 18 грудня очікується невеликий сніг

У неділю, 18 грудня, в Україні буде переважно хмарна погода з проясненнями. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Протягом доби очікується зниження температури до -3... +2℃, а в західних, північних та Вінницькій областях до -7... 2℃, місцями до -10℃. У південно-східній частині вночі та вдень +2...7℃, у Криму +5...10℃.

«На дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с», ‒ йдеться у повідомленні.

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На Київщині 18 грудня очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–18 м/с. Температура повітря по області -7...2℃, у Києві до -4...2℃.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.