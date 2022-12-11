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У Львові внаслідок негоди впало 119 дерев: пошкоджено 10 авто (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Львові внаслідок негоди впало 119 дерев: пошкоджено 10 авто (фото)
У Львові за день впали 119 дерев і обірвано електромережу у 32 місцях
фото: Патрульна поліція

На вулицях міста працюють аварійні бригади і двірники

У неділю, 11 грудня, через налипання мокрого снігу та крижаний дощ у Львові впали 119 дерев. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради з посиланням на заступницю міського голови Львова з питань ЖКГ Ірину Маруняк.

Над розкриженням і вивезенням дерев працюють 24 аварійні бригади. Також працюють 2 бригади ЛКП «Львівсвітло», що усувають пориви електромереж, а 1075 двірників посипають і чистять тротуари.

«Впало 45 дерев на Сихові, 28 – у Франківському районі, 17 – у Личаківському, 13 – у Галицькому, 10 – Шевченківському і 7 – Залізничному районі. Із тих 119 дерев вже прибрано 84, а 35 – в роботі. Працюють 24 бригади – це 102 людини і 20 одиниць техніки. Через падіння, в основному гілок дерев, пошкоджено 10 машин», – розповіла Ірина Маруняк.

Також у Львові сталося 32 пориви на мережах ЛКП «Львівсвітло». Ці пориви пов’язані з падінням дерев. Над ліквідацією пошкоджень зараз працюють дві бригади.

«Вже ліквідували 5 пошкоджень, а 27 в роботі. Роботи з ліквідації поривів на електромережі можуть проводити лише після того як розкрижать і заберуть повалені дерева. Ремонтні бригади ЛКП «Львівсвітло» будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження», – розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

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У Львові за день впали 119 дерев і обірвано електромережу у 32 місцях
фото: Патрульна поліція. Львівська міськрада

Щодо роботи електротранспорту, то за словами Ірини Маруняк, працівники ЛКП «Львівелектротранс» зараз чистять контактну мережу трамваї №6 і №8.

«Трамваї і тролейбуси поки на лінії не виходять. Зараз дощ припинився, то маємо надію, що контактну мережу вдасться почистити від обледеніння», – додала вона.

Також станом на зараз на вулицях міста працює 56 одиниць техніки – це піскорозкидувачі і трактори, і 17 мотоблоків. А 1075 двірників посипають і чистять тротуари.

До слова, у неділю, 11 грудня, у Львові продовжує вирувати негода. Налипання мокрого снігу та сильна ожеледиця вплинули на ситуацію в місті та наробили лиха.

Нагадаємо, у неділю, 11 грудня, в багатьох областях Україні очікується погіршення погоди. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про сильні опади, ожеледицю на дорогах та туман.

Теги: Львів поліція негода

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