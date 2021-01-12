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    Суспільство

    Морози і сильні пориви вітру: прогноз погоди на 12 січня

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    В Україні буде холодно, але без опадів - Морози і сильні пориви вітру: прогноз погоди на 12 січня
    В Україні буде холодно, але без опадів

    Україна перебуватиме під впливом високого атмосферного тиску

    12 січня в Україні буде прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують.

    За прогнозами Наталки Діденко, Україна перебуватиме під впливом високого атмосферного тиску. Відтак, в нашій країні опадів майже не буде.

    В Укргідрометцентрі повідомили, що найтепліше буде на заході країни. Там температура повітря прогріється до +2…+4 градусів. Тим часом вночі температура опуститься до – 5 градусів.

    На півночі України хмарно, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +2...-3 градуси.

    У центрі України хмарно, без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень +2...-3 градуси.

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    На сході України хмарно, без істотних опадів, тільки вдень у Приазов'ї невеликий мокрий сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +2...-3 градуси.

    На півдні України хмарно, без істотних опадів, тільки на півдні Одеської області невеликий мокрий сніг, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень +2...-3 градуси.

    Теги: прогноз погоди Україна повітря вітер
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