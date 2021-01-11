Covid-вакцина Sinovac показала ефективність 78% ─ Bloomberg

Новий результат ефективності вакцини був отриманий на основі випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тис. учасників

Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це найбільш точний результат випробувань цієї вакцини.

«Рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тис. учасників», – йдеться у повідомленні.

Глава Інституту Бутантана Дімас Ковас, який курує національні дослідження, наголосив, що випробування також показали 100% ефективності стосовно тяжкого і помірно тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, при цьому ефективність вакцин, розроблених Pfizer Inc. і Moderna Inc., становить приблизно 95%.

Як повідомлялося, раніше Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.

Цей препарат перебуває у завершенні ІІІ фази клінічних випробувань, які проходять у Бразилії, Індонезії та Туреччині. Для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, які мають високий ризик зараження, в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.