Covid-вакцина Sinovac показала ефективність 78% ─ Bloomberg
Новий результат ефективності вакцини був отриманий на основі випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тис. учасників
Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%. Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що це найбільш точний результат випробувань цієї вакцини.
«Рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тис. учасників», – йдеться у повідомленні.
Глава Інституту Бутантана Дімас Ковас, який курує національні дослідження, наголосив, що випробування також показали 100% ефективності стосовно тяжкого і помірно тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, при цьому ефективність вакцин, розроблених Pfizer Inc. і Moderna Inc., становить приблизно 95%.
Як повідомлялося, раніше Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.
Цей препарат перебуває у завершенні ІІІ фази клінічних випробувань, які проходять у Бразилії, Індонезії та Туреччині. Для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, які мають високий ризик зараження, в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.
У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.
Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.
Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.