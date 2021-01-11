  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Covid-вакцина Sinovac показала ефективність 78% ─ Bloomberg

    • Розсилка
    Україна у лютому очікує 1,9 млн доз китайської вакцини від коронавірусу - Covid-вакцина Sinovac показала ефективність 78% ─ Bloomberg
    Україна у лютому очікує 1,9 млн доз китайської вакцини від коронавірусу

    Новий результат ефективності вакцини був отриманий на основі випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тис. учасників

    Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%. Про це повідомляє Bloomberg.

    Зазначається, що це найбільш точний результат випробувань цієї вакцини.

    «Рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тис. учасників», – йдеться у повідомленні.

    Глава Інституту Бутантана Дімас Ковас, який курує національні дослідження, наголосив, що випробування також показали 100% ефективності стосовно тяжкого і помірно тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, при цьому ефективність вакцин, розроблених Pfizer Inc. і Moderna Inc., становить приблизно 95%.

    Як повідомлялося, раніше Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.

    Цей препарат перебуває у завершенні ІІІ фази клінічних випробувань, які проходять у Бразилії, Індонезії та Туреччині. Для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, які мають високий ризик зараження, в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.

    Нагадаємо, головний санітарний лікар Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

    У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

    Читайте також:

      Теги: лікар Україна хвороби вакцинація коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies