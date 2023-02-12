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Мовний омбудсмен нагадав чиновникам, як можна заробити штраф у соцмережі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мовний омбудсмен нагадав чиновникам, як можна заробити штраф у соцмережі
Терехов не хоче платити штраф за використання російської в соцмережах і сам ініціював суд
фото з відкритих джерел

Харківський міський голова зараз судиться із мовним омбудсменом за використання російської

Чиновники всіх рівнів в Україні повинні дотримуватися мовного законодавства та послуговуватися українською, в тім числі і в соціальних мережах. Інакше доведеться понести покарання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

«Ми будемо захищати свою позицію незалежно від того, який це рівень комунікації. Чи це очільник міста, чи керівник області, чи керівник державної установи тощо – всі вони в соціальних мережах мають дотримуватися мовного законодавства», – наголосив уповноважений з питань захисту державної мови.

Мовний омбудсмен розповів, що зараз перебуваєте в судовому процесі з харківським міським головою Ігорем Тереховим. Він вже сплатив штраф за спілкування російською мовою в ефірі телемарафону, але не хоче платити інший за використання російської в соцмережах і сам ініціював суд.

«З моменту, як ми минулого року попередньо оголосили, а потім наклали штраф за застосування недержавної мови в телемарафоні «Єдині новини», харківський міський голова почав вести свої сторінки здебільшого українською мовою і послуговуватися переважно українською під час телемарафонів. Але за результатами інших ознак порушення, на які нам вказували самі ж харків’яни, ми вирішили накласти на пана Терехова повторний штраф за недержавну мову на його персоналізованій сторінці у «фейсбуці». Йому або його адвокатам це здалося безпідставним. Тому міський голова звернувся як приватна особа, щоб скасувати нашу постанову», – пояснив Тарас Кремінь.

За словами уповноваженого, найкращим рішенням для чиновників було б спілкуватися українською та жодним чином не спекулювати на питаннях державної мови, тим паче мовного законодавства.

«Бо такі позови – вони ж не проти мене, а проти української мови, українського народу, проти Української держави. Я тільки найнятий державою в особі Кабінету міністрів, щоб захищати права кожного громадянина», – каже Кремінь.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заплатив 3400 грн штрафу за порушення мовного закону. 

Як повідомлялося, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Харківським міським головою Ігорем Тереховим. Як зазначено у постанові, Терехов у зверненнях до мешканців міста в ефірі телемарафону «Єдині новини» застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону.

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Теги: Єдині новини Ігор Терехов Тарас Кремінь штраф

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